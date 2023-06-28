В Ростове состоялся концерт Дианы Арбениной, который планировали отменить

Музыканты «зажгли» на сцене в донской столице Фото: Оксана ЗУЙКО

Вечером 27 июня в Ростове-на-Дону состоялся концерт Дианы Арбениной, который до этого планировали запретить. На странице исполнительницы в VK можно посмотреть видео, снятое во время выступления группы «Ночные снайперы».

В комментариях к посту отметились те, кто побывал на шоу-программе. Ростовчане сообщили, что музыканты «зажгли» на сцене.

Напомним, ранее о возможности отмены концерта сообщала депутат Государственной Думы от Ростовской области Екатерина Стенякина. Парламентарий отметила, что мероприятие в КСК «Эксперсс» изначально находилось под вопросом, и об этом были оповещены организаторы.

Екатерина Стенякина не поддерживала выступление популярной певицы из-за точки зрения, которую она высказала в 2018 году украинским СМИ, в частности о присоединении Крыма к России. Депутат предложила Диане Арбениной поддержать участников специальной операции.

Напомним, изначально выступление группы «Ночные снайперы» в Ростове-на-Дону должно было состояться 9 июня, но его перенесли на 27 число.

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