Отменить концерт Дианы Арбениной в Ростове потребовала депутат Госдумы от Ростовской области

Концерт Дианы Арбениной планировался в Ростове на 27 июня Фото: Оксана ЗУЙКО

Депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина потребовала отменить в Ростове-на-Дону концерт певицы Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». Свое мнение парламентарий опубликовала в Telegram.

- Еще в 2018 году Диана Арбенина дала интервью украинским СМИ, в котором рассказала об отношении к ситуации на Украине. Она считает действия российских властей несправедливыми. Объявила, что против присоединения Крыма к России. Не скрывает, что не поддерживает специальную операцию, - объяснила Екатерина Стенякина.

Исполнительнице также могут запретить выступления в Сочи, Волгограде, Краснодаре и Москве. Этого, по словам Екатерины Стенякиной, сейчас добивается общественная организация «Зов народа».

Ранее в Ростове-на-Дону против концерта группы «Ночные снайперы» также высказался политолог Александр Сухарь. Эксперт заявил, что люди, покупающие билеты на шоу, проявляют «несознательность, неуважение к себе и Родине».

Добавим, сегодня же стало известно, что площадку на крыше ростовского ТЦ «Астор» решили закрыть в целях безопасности до конца специальной операции.

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