Концерт Дианы Арбениной в Ростове-на-Дону отменили за сутки до проведения

Диана Арбенина ранее рассказала о планах провести концерт в Ростове-на-Дону Фото: Оксана ЗУЙКО

Концерт Дианы Арбениной, который запланировали на 27 июня в Ростове-на-Дону, был отменен. Об этом сообщила депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина.

- Сегодня я получила официальный ответ от учредителей КСК «Экспресс» о том, что концерт не планировался в принципе. Как выяснилось, еще 14 июня они оповестили организаторов и представителей музыканта о том, что мероприятие на площадке провести не представляется возможным, - написала в Telegram Екатерина Стенякина.

Парламентарий добавила, что исполнительница еще может проявить гражданскую позицию и поддержать участников специальной операции.

- Ранее я предложила ей вместе со мной направиться в зону СВО, к нашим бойцам и там выступить перед ними. Кроме этого, можно посетить госпиталь, где воины находятся на лечении. Вариантов поддержки масса. Главное - желание и дело, а не просто слова за кулисами, - отметила Екатерина Стенякина.

Добавим, к этой минуте журналисты «КП - Ростов-на-Дону» не обладают официальным подтверждением информации об отмене концерта в донской столице. В КСК «Экспресс» комментировать ситуацию не стали, перенаправив к организаторам.

Сама же Диана Арбенина на своей странице в VK в воскресенье подчеркнула, что «планы остаются в силе». Напомним, изначально выступление планировалось на 9 июня, но потом было перенесено на 27 число.

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