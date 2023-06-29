В Ростове сняли ограничение проезда на улице Малиновского

Осадки с градом в городе прошли примерно после полудня Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове-на-Дону после дождя сняли ограничение на проезд транспорта по улице Малиновского. Об этом днем 29 июня в социальных сетях сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Напомним, осадки с градом в городе прошли примерно после полудня. Они продлились недолго. Во время непогоды в целях безопасности для транспорта был перекрыт участок пути от Стачки до 339-й Стрелковой Дивизии.

Ранее об изменении погоды жителей города предупреждали синоптики. На четверг прогнозировали кратковременные осадки. Дожди возможны и завтра, 30 июня. Температура воздуха сохранится в районе +23-25 градусов. Ветер будет западным и юго-западным 6-11 м/с, при грозе с порывами до 12-14 м/с.

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Сейчас осадки уже прекратились (подробности)