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НовостиОбщество29 июня 2023 9:59

В Ростове из-за ливня с градом перекрыли проезд по улице Малиновского

Сейчас осадки уже прекратились
Ангелина СКИБА
На Ростов снова обрушился ливень, на Западном выпал град

На Ростов снова обрушился ливень, на Западном выпал град

Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове-на-Дону перед дождем, который прошел днем 29 июня, ограничили движение транспорта по Малиновского. Об этом в Telegram сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

- На Ростов снова обрушился ливень, на Западном выпал град. В связи с повышением уровня воды было ограничено движение транспорта на Малиновского от Стачки до 339-й Стрелковой Дивизии, - написал Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер попросил жителей и гостей города быть предельно осторожными во время непогоды - осадки сегодня могут пройти снова, а также завтра днем.

- Попрошу соблюдать меры безопасности. Не переходите улицы в потоках воды, держитесь как можно дальше от высоких деревьев. По возможности не выходите на улицу, особенно это касается детей и пожилых людей. Водителем лучше не пытаться преодолевать подтопленные участки, - напомнил Алексей Логвиненко.

Напомним, о небольших осадках ранее предупреждали синоптики. Температура воздуха в течение дня 29 июня в донской столице должна сохраниться в районе +26-28 градусов.

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