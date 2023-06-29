В Ростове из-за ливня с градом перекрыли проезд по улице Малиновского

На Ростов снова обрушился ливень, на Западном выпал град Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове-на-Дону перед дождем, который прошел днем 29 июня, ограничили движение транспорта по Малиновского. Об этом в Telegram сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

- На Ростов снова обрушился ливень, на Западном выпал град. В связи с повышением уровня воды было ограничено движение транспорта на Малиновского от Стачки до 339-й Стрелковой Дивизии, - написал Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер попросил жителей и гостей города быть предельно осторожными во время непогоды - осадки сегодня могут пройти снова, а также завтра днем.

- Попрошу соблюдать меры безопасности. Не переходите улицы в потоках воды, держитесь как можно дальше от высоких деревьев. По возможности не выходите на улицу, особенно это касается детей и пожилых людей. Водителем лучше не пытаться преодолевать подтопленные участки, - напомнил Алексей Логвиненко.

Напомним, о небольших осадках ранее предупреждали синоптики. Температура воздуха в течение дня 29 июня в донской столице должна сохраниться в районе +26-28 градусов.

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