Четверо 15-летних подростков на иномарке пострадали в ночном ДТП с трамваем в Таганроге

Авария произошла на улице Карла Либкнехта. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Таганроге 15-летний водитель Hyundai Creta попал в ДТП с трамваем. Происшествие случилось ночью 30 июня на улице Карла Либкнехта.

Известно, что несовершеннолетний автомобилист вез трех пассажиров - его одногодок. По предварительным данным, водитель мини-кроссовера оказался на перекрестке равнозначных дорог и не уступил проезд электротранспорту.

- Одного из пассажиров Hyundai Creta c травмами доставили в больницу. Водителю и еще двум подростка, которые находились в иномарке, была оказана разовая медицинская помощь, - прокомментировали в УГИБДД.

Сейчас по факту аварии проводится проверка. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося.

ЭТО НЕ ПЕРВОЕ ПОДОБНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

В Ростовской области в феврале 2023 года произошла похожая авария.

Тогда в Ростове на улице Каскадной 15-летний водитель Ford Focus не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В машине находились пять человек: девочка и четверо ребят. Один из молодых людей погиб.

ДТП с подростками регистрировали и в прошлые годы.

Например, в апреле 2021 года в Новочеркасске шесть человек на Hyundai Solaris врезались в дерево. Погибли трое мальчиков и две девочки, которым было всего по 13 и 14 лет.

Такое же происшествие случилось в июле 2022 года в Шахтах. Около 11 часов вечера в аварию попали пятеро друзей на арендованной машине. За рулем находился выпускник девятого класса. Иномарка врезалась в дерево, а затем - в многоэтажный дом. Водитель и двое его 18-летних пассажиров получили травмы, еще двое 15-летних мальчиков скончались на месте.

РОДИТЕЛЕЙ ПРОСЯТ БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ

Взрослым не следует оставлять ключи от своих машин на видном месте, этим могут воспользоваться подростки. Юношам и девушкам следует объяснять, насколько опасными могут быть поездки на авто.

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