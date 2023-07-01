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НовостиОбщество1 июля 2023 9:41

Массовая драка произошла в Ростове-на-Дону в ночь на 1 июля

Правоохранители уже опросили участников конфликта и очевидцев
Ангелина СКИБА
Ночные разборки произошли на улице Ставского. Фото: группа в VK Это Ростов! – новости Ростова-на-Дону 161

Ночные разборки произошли на улице Ставского. Фото: группа в VK Это Ростов! – новости Ростова-на-Дону 161

В ночь на 1 июля в Ростове-на-Дону несколько человек устроили драку посреди улицы Ставского. Об этом в одном из городских пабликов сообщил очевидец.

- В 1:30 на улице Ставского мужчине разбили бутылку об голову, а женщину ударили. Потом приехала полиция, - рассказал житель донской столицы.

Ситуацию уже прокомментировали в донском главке МВД.

- В отдел полиции поступило сообщение о нарушении общественного порядка во дворе многоквартирного дома в Железнодорожном районе города. Правоохранители опросили участников конфликта и очевидцев. Сейчас проводится проверка, будут установлены все обстоятельства случившегося, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Напомним, вечером 27 июня массовую разборку сняли на видео в центре Ростова-на-Дону.

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