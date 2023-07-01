В центре Ростова до вечера 1 июля ограничили движение транспорта

Дорожные сложности связаны с аварийным ремонтом Фото: Михаил ФРОЛОВ

В центре Ростова-на-Дону, из-за работ на пересечении Варфоломеева и Ворошиловского, до 20 часов 1 июля изменили маршруты общественного транспорта. Об этом жителям донской столицы напомнили городские власти.

- В связи с производством аварийных работ на подземных инженерных коммуникациях движение общественного транспорта изменили в соответствии с ограничениями проезда, - говорится на сайте администрации донской столицы.

Схемы движения:

Автобусы № 1, 33, 49, 65, 65 а, 77, 92 б, 92 в: Михаила Нагибина - пл. Гагарина - Соколова - Красноармейская - Ворошиловский и далее по обычному маршруту;

Автобусы № 35, 47, 78, 90 в обратном направлении будет выполняться по схеме: Ворошиловский - Красноармейская - Соколова - пл. Гагарина - Михаила Нагибина и далее по маршрутам;

Автобусы № 22, 42, 45, 83 в прямом направлении: Михаила Нагибина - пл. Гагарина - Соколова - Красноармейская - Ворошиловский и далее по маршрутам;

Троллейбусы № 6 временно не работают. Составы перераспределили на другие направления.

Жителей и гостей города просят учитывать обновленную информацию во время своих поездок.

Добавим, ранее сообщалось, что на пересечении Ворошиловского и Варфоломеева во время сильного ливня несколько человек попали в яму, разрытую коммунальщиками.

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