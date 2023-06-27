Три человека провалились в глубокую яму возле ЦГБ в Ростове во время ливня

Ночью ограждение вокруг злополучной ямы восстановили. Фото: Кристина Круговых

Ночной ливень с понедельника на вторник, 27 июня, в Ростове обернулся для некоторых настоящим стихийным бедствием. Многие улицы подтопило, в том числе Привокзальную площадь и у РИИЖТа. По информации городской администрации, ночью дежурили шесть поисково-спасательных групп, они оперативно ликвидировали последствия четырех подтоплений. А в районе ЦГБ несколько человек за малым не покалечились и, к счастью, не утонули в глубокой яме.

Два видео неожиданного ночного заплыва моментально разлетелись по городским пабликам. На одном — парень-курьер во время ливня идет за руку с девушкой по Ворошиловскому проспекту. Переходя улицу Варфоломеева, они проваливаются в лужу. Да так, что у девушки одна голова виднеется из воды. Они помогают друг другу выбраться и мокрые до ниточки бредут дальше.

На другом видео в аналогичной ситуации оказывается мужчина. В какой-то момент теряется и не может подняться, ног ему на выручку бросается целая компания парней. Вместе они помогают выбраться парню.

- Там две такие ямы. Как еще люди не попадали в другую? В одну вот упал человек, а на небольшом расстоянии еще одна, и посередине пешеходный переход между ними получается, - пишет ростовчанин в комментариях.

- Хорошо, что ноги не переломал, - добавляет другой читатель.

Гуляют по сети несколько видео, как в той же яме застревают машины, их выталкивают ростовчане и сами проваливаются в коварную лужу...

За комментарием «КП — Ростов-на-Дону» обратилась в «Ростовские тепловые сети».

- Ночью сотрудники предприятия провели объезд с проверкой наших объектов и обнаружили, что ограждение на пересечении Ворошиловского проспекта и улице Варфоломеева смыло потоками воды. Оно было оперативно восстановлено, - прокомментировали в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

В ночь с 26 на 27 июня в Ростове прошел ливень с градом. Фото: Кристина Круговых

Напомним, как рассказали в городской администрации, ночью были оперативно ликвидированы последствия четырех подтоплений. В результате часть улиц города подтопило, среди них площади Привокзальная и у РИИЖТа. В течение часа данные территории были освобождены от воды. От жителей поступило 32 обращения, в том числе и по восьми происшествиям: произошло шести подтоплений и двух падений деревьев. В настоящее время идет откачка воды из подвала многоквартирного дома на Штахановского, 13.

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