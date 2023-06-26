Ростов-на-Дону накрыл мощный ливень с градом поздним вечером 26 июня

Была сухая беззвучная гроза, а тут неожиданно начался ливень Фото: Кристина Круговых

Ростов поздним вечером накрыл мощный ливень с градом. Об этом «КП – Ростов-на-Дону» сообщили очевидцы. Непогода вновь пришла в донскую столицу поздним вечером 26 июня.

По информации очевидцев мощный ливень начался около 23:20. Кроме сильных осадков, город накрыл и град размером с горошину. Сильные порывы ветра раскачивают деревья и «разбрасывают» мусор. Дороги, в частности проезжая часть проспекта Ворошиловского, мгновенно превратились в бурные реки. Дождь заканчивается, но дороги все ещё в воде.

- Была сухая беззвучная гроза, а тут неожиданно начался ливень, - сообщила ростовчанка.

Отметим, что штормовое предупреждение продлили до 27 июня. Жителям Ростовской области необходимо соблюдать безопасность и не выходить на улицу во время непогоды.

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(Подробности)