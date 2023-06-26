Ростов-на-Дону накрыл сильный дождь

Жителей просят быть внимательнее и не выходить на улицу во время ливня Фото: Лейла МИРИШОВА

Ростов-на-Дону 26 июня накрыл сильный дождь. Кадры с непогодой горожане активно выкладывают в соцсети.

Сейчас ливень идет сразу в нескольких районах города. Так, непогода обрушилась на Пролетарский, Западный районы, Александровку и Сельмаш.

На кадрах видно, как дождь затопил сразу несколько улиц в городе. Так, на Чкаловском ближайшее время будет нелегко пройти из-за больших луж. Несколько улиц в центре также оказались затопленными.

Жителей просят быть внимательнее и по возможности не выходить на улицу во время дождя. Отметим, что штормовое предупреждение в Ростовской области продлили до 27 июня. Синоптики предупреждают о сильном ветре до 23 метров в секунду, ливнях, граде и грозе.

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Непогода ожидается в понедельник и во вторник

(Подробности)