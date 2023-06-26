В Ростове из-за возможных ливней и сильного ветра продлили штормовое предупреждение

Днем 26 июня в донской столице уже прошел дождь
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростове-на-Дону продлили штормовое предупреждение в связи с тем, что 26 и 27 июня в регионе ожидаются дожди с грозами и шквалистый ветер до 23 м/с. Об этом информирует городское управление по делам ГО и ЧС.
Жителей и гостей города просят быть предельно осторожными в непогоду. Во время стихии следует держаться в отдалении от деревьев, рекламных щитов, легких мачт и других конструкций, которые могут быть непрочно закреплены.
Также нельзя подходить к оборванных проводам. Водителям рекомендуют строго придерживаться правил дорожного движения и следить за дистанцией.
При скачках напряжения в электросети нужно отключать в домах и квартирах все электроприборы. В экстренных следует обращаться по номеру «112».
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