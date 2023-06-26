В Ростовской области подешевели апельсины, лимоны, виноград и печенье

В 2023 году улучшили логистику поставок цитрусовых Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области некоторые продукты подешевели на 0,3 %. Это связано с понижением годовой инфляции. К такому выводу по итогам 2023 года пришли эксперты ЦБ, сообщили в донском отделении Южного ГУ Банка России.

Так, по сравнению с предыдущим периодом, на Дону стали меньше платить за апельсины, лимоны, яблоки, груши и виноград. Замедлился рост цен на бананы. Отмечается, что в 2023 года смогли улучшить логистику подобных поставок, поэтому плодов привезли больше обычного.

Кроме того, в регионе зафиксировали замедление цен на печенье, кексы, рулеты и торты. Причиной этому послужили снижение расходов на муку и рекордный урожай зерна. На прилавках стало больше живой и охлажденной рыбы, доступной для покупателя.

Добавим, предварительно, в 2023 году годовая инфляция составит 4,5 - 6,5 %, к 4 % она вернется в 2024 году.

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