Последняя неделя июня в Ростовской области начнется с дождей

В начале недели возможны дожди с грозами и шквалистым ветром Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области последняя неделя июня начнется с дождей. Осадки с грозами и шквалистым ветром до 20-23 м/с возможны 26 и 27 числа. Об этом ранее предупредили в пресс-службе управления МЧС России по региону.

Прогноз об осадках подтверждают и синоптики. На сайте Гидрометцентра указано, что непогоду следует ожидать в понедельник, вторник, пятницу, субботу и воскресенье. Накрапывать может как днем, так и по ночам.

В светлое время суток температура воздуха по региону будет в среднем колебаться от +21 до +27 градусов, местами будет до +30. В темное время суток столбики термометров установятся в районе +13-18 градусов.

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