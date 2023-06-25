На Ростовскую область надвигаются ливни с грозой и градом

В области объявили штормовое предупреждение. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области прогнозируют ухудшение погоды. В донском управлении МЧС объявили штормовое предупреждение.

Осадки ожидаются с 16 до 18 часов и до конца суток, в течение 26 июня, а также ночью и утром 27 июня. В регионе пройдут ливни с грозой и градом. Ветер может усилиться до 20 — 23 метров в секунду.

Ранее в ростовском Гидрометцентре сообщили долгосрочный прогноз на лето 2023. По данным синоптиков, температура в регионе будет около нормы. Лишь в августе в западной части области показатели могут превысить норму.

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