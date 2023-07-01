Власти Ростова-на-Дону рассказали, куда жаловаться на жару в автобусах

Пожаловаться на нарушения можно в Центр управления пассажирскими перевозками
Фото: Иван МАКЕЕВ
Власти Ростова отмечают, что летом в городских автобусах постоянно проверяется исправность кондиционеров, но нарекания на жару в салонах все равно время от времени поступают.
Что делать, если вдруг стало душно во время поездки, рассказали на сайте администрации донской столицы.
- Сначала пассажирам нужно обратиться к водителю с просьбой включить кондиционер или отрегулировать температуру. В случае необоснованного отказа или при сломанной системе охлаждения воздуха следует звонить в кол-центр Городского центра управления пассажирскими перевозками, - разъяснили ростовчанам.
При обращении следует назвать государственный регистрационный номер машины, номер маршрута, дату и время поездки.
Напомним, в конце июня в донской столице проверили автобусы одного из перевозчиков. Нарушений, связанных с работой кондиционеров, не отметили, но зафиксировали ряд других недочетов. В том числе, неудовлетворительное состояние напольного покрытия, окон, обивки сидений и поручней. Окна в некоторых машинах оказались разгерметизированы.
АЛЛО!
Телефон кол-центра Городского центра управления пассажирскими перевозками по телефону: 8-800-222-76-76 (звонок бесплатный, работает круглосуточно)
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