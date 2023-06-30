В Ростове в ходе проверки пассажирского транспорта выявили ряд нарушений

Окна в некоторых автобусах вообще оказались разгерметизированы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове провели проверку пассажирских автобусов перевозчика РМПАТП-5, филиала МУП МТК «Ростовпассажиртранс». Специалисты выявили ряд нарушений, сообщается на сайте администрации города.

- Департаментом транспорта проведена проверка соблюдения условий муниципальных контрактов на перевозки по муниципальным маршрутам: №4, 4а, 6, 6а, 8, 16, 16а, 20, 34, 34а, 39, 57, 71. Всего было проверено 82 автобуса, – пояснили в администрации.

В транспорте были обнаружены нарушения технического и санитарного характера.

Например, контролеров не удовлетворило состояние напольного покрытия, окон, обивки сидений и поручней. Окна в некоторых автобусах вообще оказались разгерметизированы.

Теперь перевозчик должен устранить нарушения. При этом контроль за соблюдением контрактов будет усилен.

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