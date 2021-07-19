«Управляет автобусом 20 лет, а ПДД не соблюдает»: как на ростовских маршрутах ловят водителей-нарушителей

За пять дней сотрудники ГИБДД составили 72 протокола при нарушениях ПДД водителями общественного транспорта в городе. Фото: СЕЛИМОВ Артур

На часах 5 всего пять утра: Ростов только просыпается на работу, но у пассажирского транспорта день уже в самом разгаре. Водители выезжают из своих АТП и отправляются по маршруту. Это значит, что сотрудникам полиции нужно быть на чеку и проверить не только техническое состояние транспорта, который выпустили на маршрут, но и проследить за тем, как водители соблюдают правила дорожного движения. Журналист «КП — Ростов-на-Дону» присоединился к рейду полицейских.

ПРЕСЛЕДУЕМ БЕЗ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ

Ростовские водители автобусов славятся своим динамичным стилем вождения. Пассажирский транспорт с непринужденной легкостью лавирует в потоке между маленькими легковушками и «конкурентами» с других маршрутов. Сотрудники ГИБДД прекрасно осведомлены о «тонкостях» работы автобусов и маршруток в донской столице, поэтому периодически устраивают рейды с целью пресечения нарушения правил дорожного движения.

Чтобы максимально объективно оценить соблюдение правил дорожного движения, инспекторы технического надзора передвигаются на обычных автомобилях в потоке машин. В случае обнаружения нарушений со стороны водителя автобуса, экипаж начинает вести наблюдение за транспортом на протяжении всего маршрута, фиксируя все на фото и видео. В дальнейшем материалы передаются инспекторам ДПС, которые привлекают водителя к административной ответственности.

Сотрудники ГИБДД ехали за автобусами и маршрутками не на служебных машинах, а на обычных. Фото: СЕЛИМОВ Артур

7 НАРУШЕНИЙ ЗА ЧАС

- Бывали случаи когда водитель умудрялся нарушить правила дорожного движения семь раз на протяжении одного маршрута, - рассказывает один из сотрудников ГИБДД. - В основном, водители нарушают при перестройке на другую полосу, а также когда останавливаются или отъезжают от остановочного комплекса.

Наш патруль начал двигаться по Садовой улице. Тут передвигается большое количество транспорта, но дороги пока практически пустые, а это значит есть соблазн не включить поворотник или высадить людей, не доехав до остановки.

Первый же автобус, который попался на нашем пути, вывернул руль и спокойно поехал вперед, не обозначив поворотником свой маневр.

Ростовские водители маршруток и автобусов известны своим динамичным стилем вождения. Фото: СЕЛИМОВ Артур

ЛЕНЬ ПРИВОДИТ К ДТП

- Вот эта классическая шалость на дороге, которая иногда приводит к ДТП. Не все успевают вовремя среагировать и нажать на тормоз, - поясняет сотрудник госавтоинспекции Александр. - Как правило, если водитель привык к такому вождению, ему сложно перестроиться на нормальную езду по правилам, поэтому нам приходится приучать их ездить правильно такими непопулярными методами.

Мы проследовали за автобусом до конечной станции: там уже сотрудники ДПС проводили осмотр транспортных средств и проверяли документы. В основном, автобусы находятся в удовлетворительном состоянии, нарушений при проверке документов также выявлено не было.

Рейд начался в пять утра. Фото: СЕЛИМОВ Артур

НАРУШИЛ ЗА РУЛЕМ - ПОЛУЧИЛ ШТРАФ

Наш экипаж вместе с сотрудниками ДПС подошел к водителю, который был пойман на нарушении.

- Да это я задумался, поэтому не включил, - оправдывается водитель транспортного средства. - Вы видите у нас даже мобильный телефон указан в задней части кузова, если мы нарушаем, автомобилисты, которые едут за нами, сразу звонят, так что стараемся не нарушать.

Сотрудники попросили водителя впредь быть внимательнее и не подавать плохой пример другим участникам дорожного движения.

- Вы людей возите, на вас лежит большая ответственность, к тому же права вашей категории получают только водители, отличающиеся большим стажем и мастерством. Не выставляйте в дурном свете свою благородную профессию, - напутствовал старший инспектор Михаил.

Весь день по городу ездили скрытые патрули и ловили нарушителей. Только нашей команде за пару часов удалось выписать три протокола о нарушениях — как видите, работы работы у сотрудников хватает.

Инспекторы обратили внимание на то, какой пример подают водители автобусов, нарушая ПДД. Фото: СЕЛИМОВ Артур

72 ПРОТОКОЛА ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ

Безопасность пассажирских перевозок находится на особом контроле Госавтоинспекции Ростовской области.

- С 13 по 20 июля 2021 года на территории Ростова-на-Дону проводится городская оперативно – профилактическая операция «Автобус». Ее задача - целенаправленная работа по устранению причин и условий, которые способствуют возникновению происшествий на пассажирском транспорте, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

За 5 дней операции, сотрудниками отдела ГИБДД Управления МВД России по Ростову-на-Дону за различные административные правонарушения, выявленные в ходе скрытых негласных проверок, составлено 72 административных протоколов в отношении водителей общественного транспорта.

С начала 2021 года сотрудниками полиции выявлено 1745 нарушений ПДД водителями пассажирского транспорта на территории города. Наиболее часто встречающиеся нарушения – управление транспортным средством с техническими неисправностями, не пропуск пешеходов, несоблюдение требований сигнала светофора, нарушение правил перевозки пассажиров.

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