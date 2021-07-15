В Ростове за нарушения расторгнут контракты с двумя перевозчиками

Рейды в Ростове проводят ежедневно. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

В Ростове за нарушения санитарных правил и неработающие кондиционеры расторгнут контракты с двумя перевозчиками - «ЮТК» и «Авто-Сити». Эти компании обслуживали микрорайоны Суворовский и Новое поселение, сообщил на своей странице в Instagram сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- На исправление ситуации дается 10 дней. Однако некоторые транспортные компании не хотят выполнять требования муниципальных контрактов, поэтому принято решение расторгнуть контракт с «ЮТК» и «Авто-Сити», обслуживающими микрорайоны Суворовский и Новое поселение, - написал Алексей Логвиненко.

Глава администрации пояснил, что меры ужесточили после заседания штаба по борьбе с распространением COVID-19.

- Ежедневно мы проводим рейды по соблюдению масочного режима и проверке работы кондиционеров. Наличие масок обязан контролировать водитель. Также теперь во время рейдов инспекторы раздают СИЗы пассажирам без индивидуальной защиты. За нарушения перевозчикам грозят штраф или снятие транспортного средства с маршрута. Всего за месяц выявили 55 нарушений, - рассказал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

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