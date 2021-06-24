Контракты с ростовскими перевозчиками будут расторгать из-за выключенных кондиционеров

Департамент транспорта начал проверку включенных кондиционеров в транспорте Фото: "КП" Архив

Массовые жалобы горожан на неработающие в общественном транспорте кондиционеры привели к тому, что департамент транспорта усилил контроль за соблюдением условий контрактов, которые взяли на себя перевозчики.

По результатам проведенных проверок был выявлен ряд нарушений. А затем контракты с перевозчиками-нарушителями были расторгнуты в одностороннем порядке. Недобросовестными оказались: АО «АТП № 5» по маршруту № 77 «Покровский храм – Ц. Рынок – Покровский храм»; ООО «ТрансЭкспорт» по маршруту № 54 «Темерник – пос. Александровка»; МУП МТК «Ростовпассажиртранс» по маршруту № 3 «гл. ЖДВ – Лесничество»; ООО «Янтарь-1» по маршруту № 67 «мкр. Левенцовский – пр. Сельмаш».

Кроме выключенных кондиционеров, в списке нарушений также значился недовыпуск транспорта на линию.

- При условии устранения выявленных нарушений транспортными предприятиями в десятидневный срок с момента надлежащего уведомления, решение о расторжении муниципальных контрактов будет отменено, - сообщили в департаменте транспорта.

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