Ростовские перевозчики будут платить штраф за выключенные кондиционеры

Перевозчиков накажут за выключенные кондиционеры Фото: "КП" Архив

В донской столице перевозчикам будет грозить штраф за отключенные в жару кондиционеры в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В ростовский департамент транспорта все чаще поступают жалобы от местных жителей на то, что водители общественного транспорта пренебрегают необходимым температурным режимом. Стоит отметить, что регулярно проходят проверки соблюдения перевозчиками условий контрактов.

Если в автобусах оказываются отключены системы кондиционирования, то нарушители привлекаются к ответственности в виде штрафов. Если вы заметили, что в автобусе не соблюдается температурный режим, то в первую очередь необходимо обратиться к водителю. Если кондиционер в этой единице транспорта не предусмотрен, то нужно попросить водителя открыть люки и форточки.

- Если водитель необоснованно отказал, то можно обратиться по номеру 8-800-222-76-76. Нужно назвать номера автобуса, маршрута и дату поездки, - говорится в тексте сообщения.

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После проверки оказалось, что кондиционеры работают не везде.