В Ростове-на-Дону транспортников накажут за жару в автобусах

Летом зачастую в салонах городских автобусов невыносимо жарко Фото: Иван ВИСЛОВ

В донской столице провели рейд на одном из транспортных предприятий, которое обслуживает маршрут № 65. Автобусы под таким номером курсируют от Института сервиса до Центрального Рынка.

Как выяснилось в результате рейда, перевозчик нарушил условия муниципального контракта. В частности, речь идет о том, что в жару в салонах не работали кондиционеры. Об этом сообщили в городской администрации. Теперь компании грозят штрафные санкции.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что еще в одном из городских автобусов днем 28 мая была невыносимая жара.

Так, в то время, как на улице было +29, в салоне термометр показывал 34 градуса. Об этом в соцсетях написали пассажиры, сравнив транспорт с душегубкой.

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