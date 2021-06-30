Новый рейд: в Ростове нашли автобусы с неработающими кондиционерами

Всего было зафиксировали 7 нарушений Фото: сайт администрация Ростова

В Ростове нашли автобусы с неработающими кондиционерами. Для этого в течение дня осмотрели 50 салонов. Всего было зафиксировано 7 нарушений. В одних случаях охлаждение просто не включали, в других - были технические неисправности. Итоги рейда сегодня, 30 июня, опубликовали на сайте администрации города.

- Инспекция посетила наиболее оживленные развязки, автобусы, обслуживающие самые популярные маршруты. Поводом для этого стали многочисленные жалобы пассажиров, - говорится в сообщении.

Специалисты осмотрели также некоторые машины в АТП. Так, например, выборочную проверку устроили компании «Иппопат-Юг». Контроль не прошел только один автобус, его не выпустили на линию.

Власти напоминают: при температуре выше +20 градусов в салоне должно быть не более +25 градусов. В случае нарушений применяются строгие меры. Пожаловаться на душные авто можно в транспортные предприятия или в колл-центр Городского центра управления пассажирскими перевозками

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