Нестерпимая жара в автобусах заставила ростовчан составить более 500 жалоб

В Ростове местные жители жалуются на неработающие в автобусах кондиционеры Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Ростовчане за минувшую жаркую неделю обратились с жалобами в центр управления пассажирскими перевозками 1343 раза. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Жалобы от горожан поступали и на уточнение маршрутов, и на неудовлетворительное обслуживание маршрута. Но чаще всего во время своих звонков в колл-центр местные жители обращали внимание на неисправные кондиционеры и нарушение температурного режима в салонах общественного транспорта. На этот недочет пожаловались 535 раз.

Стоит отметить, что все поступившие жалобы были оперативно обработаны и в ближайшее время проблемы будут устранены.

- По вопросам работы городского общественного пассажирского транспорта, гражданам необходимо обращаться по телефону горячей линии 8(800)222-76-76 (звонок бесплатный), - напомнили в ростовской мэрии.

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