Сотрудники ГИБДД проверили 618 ростовских таксистов

В Ростове прошел рейд "Такси" Фото: Антон ФОКИН

В донской столице сотрудники ГИБДД с работниками Ространснадзора провели рейд, в ходе которого проверку на дорогах проходили автомобили такси.

Рейд был проведен в целях того, чтобы устранить причины и условия дорожно-транспортных происшествий с участием таксистов. В ходе этого мероприятия были проверены 618 автомобилей, которые занимались перевозкой пассажиров и багажа по городу. В результате этого были составлены 118 протоколов об административных нарушениях в это число вошли и 13 административных протоколов по статье 12.31.1 КоАП РФ в отношении должностных лиц.

- Выдано 3 представления об устранении выявленных нарушений. Сотрудники Госавтоинспекции будут продолжать проведение мероприятий по проверке легковых такси на предмет соблюдения водителями требований правил дорожного движения, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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Инспекторы составили три десятка протоколов.