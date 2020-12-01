Водители в Ростове и области зачастую ездят пьяными, показал рейд ГИБДД

Инспекторы провели рейд "Нетрезвый водитель". Фото: УГИБДД по Ростовской области

Ростовские автомобилисты все чаще садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Водители игнорируют правила ПДД и не обращают внимания на запреты.

В Ростовской области сотрудники управления ГИБДД провели рейд "Нетрезвый водитель". На донских дорогах они выявляли водителей, управлявших автомобилями пьяными.

- К административной ответственности привлечены 32 водителя, в отношении одного - возбуждено уголовное дело. В отношении 17 водителей полицейские составили административные протоколы,15 автомобилистов не стали проходить медэкспертизу. Всем им будут выписаны штрафы в 30 тысяч рублей с лишением прав на срок до 2 лет, - отметили в пресс-службе УГИБДД Ростовской области.

По их словам, один из остановленных водителей повторно пойман за рулем пьяным. Теперь ему грозит не только аннулирование прав, но и лишение свободы на срок до двух лет.

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