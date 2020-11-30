Несколько школ и вузов перешли на "дистанционку" в Ростовской области

Педагоги школ преподают учениками через интернет Фото: Мария ЛЕНЦ

На дистанционное обучение временно переведены 20 классов и пять вузов донского региона. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев на заседании комитета регионального парламента по социальной политике.

Такое решение было вызвано вспышками заражения коронавирусом в образовательных учреждениях.

Еще семь донских институтов сейчас используют смешанный очно-дистанционный способ обучения студентов.

Хотя в школах заражение педагогов и детей коронавирусом случаются - это единичные случаи, считает главный санитарный врач области.

- В учебных заведениях, где выявляются повторные случаи заражения, класс переводится на карантин, - говорит Евгений Ковалев. - Сейчас в регионе на дистанционное обучение временно переведено 20 из 22 тысяч классов в школах всех муниципальных образований. Очную форму обучения необходимо сохранять.

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