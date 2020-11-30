26 детей заболели коронавирусом в Ростовской области

Дети чаще всего переносят коронавирус в легкой форме
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростовской области врачи нашли коронавирис у 26 детей. Большинство мальчишек и девчонок заразились от родственников.
Всего за минувшие сутки смертельно опасную инфекцию подхватили 334 человека. Большинство заболевших - люди в возрасте от 46 до 65 лет. Среди них зафиксировано 125 заражений. Среди молодежи и людей среднего возраста от 18 до 45 лет за сутки ковид диагностировали у ста человек. Медики зарегистрировали 62 новых случая у пенсионеров в возрасте от 66 до 79 лет. Специалисты также поставили диагноз коронавирус 21 жителю донского региона старше 80-ти лет.
Донские врачи считают, что пенсионеры хуже всего переносят коронавирус. Именно поэтому им запрещено посещать общественно-массовые мероприятия, например, концерты и футбольные матчи. Детям коронавирус не так страшен. Они чаще всего легко переносят это заболевание и приобретают иммунные клетки, которые помогут им в будущем побороть опасный вирус.
Стоит отметить, что в Ростовской области врачи уже спасли от коронавируса 32 тысячи человек.
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