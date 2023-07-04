Перед смертью отправила подруге СМС: в Ростовской области школьница скончалась после выпускного

Следователи выясняют детали трагедии
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области, в одном из поселков, нашли тело 15-летней девочки, сообщил источник издания в правоохранительных органах региона. Школьница умерла у себя дома. Сейчас в случившемся разбираются правоохранители.
«НА ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР ШЛА СЧАСТЛИВАЯ»
По словам источника издания, беда с Екатериной (имя изменено – прим. ред.) произошла на следующий день после выпускного.
- Катя хорошо окончила девятый класс. На выпускной вечер шла счастливая и красивая. Дети отмечали примерно до полпервого ночи, - рассказали «КП – Ростов-на-Дону» знакомые семьи.
После выпускного Катя пришла домой. На следующий день ей вместе с другими одноклассниками должны были вручать аттестат.
- В школе немного затянули с итогами экзамена по географии. Поэтому события проходили в такой последовательности, - поясняют близкие.
ПЕРВЫМИ ТРЕВОГУ ЗАБИЛИ УЧИТЕЛЯ
Однако на вручение аттестата Катя не пришла. Учителя и одноклассники пытались дозвониться до девочки, но та не отвечала.
Взрослые связались с опекунами школьницы, которые в тот день уехали по делам в город. Узнав, что Катя не выходит на связь, супруги помчались обратно.
Дома они обнаружили, что девочка мертва.
ПОСЛЕДНЕЕ СООБЩЕНИЕ
Последней, с кем общалась школьница, была ее лучшая подруга. Катя отправила ей трогательное смс. Написала, что любит и очень ценит дружбу.
Что стало причиной трагедии, неизвестно. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.
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