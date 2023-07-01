В Ростовской области нашли мертвой 15-летнюю школьницу

Тело девочки обнаружили 27 июня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одном из хуторов Ростовской области нашли мертвой 15-летнюю школьницу. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщил собственный источник.

Тело школьницы обнаружили еще 27 июня. Что стало причиной трагедии, пока неизвестно. Официального сообщения о гибели подростка не поступало.

Напомним, 28 июня в Ростове мужчина упал с третьего этажа. Очевидцы вызвали на место врачей. Однако прибывшим на место медикам оставалось только констатировать смерть пострадавшего.

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