В Ростовской области нашли мертвой 15-летнюю школьницу

Тело девочки обнаружили 27 июня.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В одном из хуторов Ростовской области нашли мертвой 15-летнюю школьницу. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщил собственный источник.
Тело школьницы обнаружили еще 27 июня. Что стало причиной трагедии, пока неизвестно. Официального сообщения о гибели подростка не поступало.
Напомним, 28 июня в Ростове мужчина упал с третьего этажа. Очевидцы вызвали на место врачей. Однако прибывшим на место медикам оставалось только констатировать смерть пострадавшего.
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