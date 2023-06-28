В Ростове мужчина упал с третьего этажа и умер

Очевидцы вызвали на месте скорую. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростове мужчина выпал из окна пятиэтажки. Происшествие случилось на улице Волкова 28 июня. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщили очевидцы произошедшего.

По словам свидетелей инцидента, человека упал с третьего этажа. Люди вызвали на место скорую помощь, но пострадавший скончался до приезда медиков.

Официально о происшествии пока не сообщается. Что стало причиной трагедии, неизвестно.

Напомним, в конце мая с Ворошиловского моста в Ростове упал мужчина. Позже стало известно, что он скончался в больнице.

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