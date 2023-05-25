В Ростове в больнице скончался мужчина, который упал с Ворошиловского моста

Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростове скончался мужчина, который 23 мая упал с Ворошиловского моста. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщил источник «КП-Ростов-на-Дону».
Напомним, после падения человек выжил, но получил тяжелые травмы. Пострадавшего госпитализировали.
По словам собеседника издания, спасти мужчину не удалось. Он скончался в день происшествия.
Причины и подробности трагедии неизвестны.
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