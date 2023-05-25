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НовостиПроисшествия25 мая 2023 10:09

В Ростове в больнице скончался мужчина, который упал с Ворошиловского моста

Пострадавшего госпитализировали, но спасти его не удалось
Михаил СТРИЖЕВ
Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове скончался мужчина, который 23 мая упал с Ворошиловского моста. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщил источник «КП-Ростов-на-Дону».

Напомним, после падения человек выжил, но получил тяжелые травмы. Пострадавшего госпитализировали.

По словам собеседника издания, спасти мужчину не удалось. Он скончался в день происшествия.

Причины и подробности трагедии неизвестны.

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