В Ростове мужчина упал с Ворошиловского моста и выжил

Происшествие случилось на Ворошиловском мосту. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону мужчина упал с Ворошиловского моста. Происшествие случилось 23 мая, сообщили очевидцы «КП-Ростов-на-Дону».

Свидетели уточнили, что на место прибыли полицейские и скорая помощь. Пострадавший выжил, но получил тяжелые травмы. Мужчину госпитализировали. Причина ЧП пока не сообщается. Причина ЧП пока неизвестна.

Люди также рассказали, что в районе Ворошиловского моста образовалась пробка. Сервис «Google Карты» зарегистрировал затор от стадиона «Ростов-Арена» до набережной на левом берегу.

В донском управлении МВД пообещали прокомментировать инцидент позже.

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