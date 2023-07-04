«Неправильные белки»: видео крыс в беличьих кормушках выкладывают в соцсети ростовчане

О ситуации с грызунами в Ростове рассказал зоолог Фото: Михаил ФРОЛОВ

Любопытные кадры стали размещать в социальных сетях ростовчане. В кормушках, предназначенных для кормления белок, сидят крысы и невозмутимо грызут угощение, нисколько не страшась прохожих.

- Неправильные белки, - смеются горожане.

Возникает вопрос, насколько нормально эта ситуация. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» на 89,8 FM спросили ростовского зоолога, кандидат биологических наук Александра Липковича.

«КРЫСЫ - ЭТО ЭЛЕМЕНТ ГОРОДСКОЙ ФАУНЫ?"

- Конечно, это то, чего быть не должно, - рассказывает специалист. - Есть городские службы ответственные за за истребление грызунов или дератизацию. Кстати последнее слово как раз и произошло от латинского названия крысы. В мире система по уничтожению этих грызунов очень хорошо отработана.

Город - это место обитания человека, люди пытаются создать для себя комфортную среду, а высокая численность грызунов к комфорту не приводит. Хотя сейчас и появились псевдоэкологические разговоры, что крысы - это элемент городской фауны. Да, конечно, только это элементы так называемой синантропной фауны - то есть речь идет животных, которые вопреки воли человека живут в его поселениях. И крысы, и высокая численность голубей - очень для нас не полезны. Это не просто приводит к напряжению эпидемической ситуации, но и просто опасно для жителей города. И разговор о том, что якобы бродячие собаки или кошки уничтожают крыс, просто разговоры.

«ГОВОРИТ О НЕНОРМАЛЬНО ВЫСОКОЙ ЧИСЛЕННОСТИ»

- Главная опасность крыс в том, что обитая на помойках, они на себе носят и прокармливают целый букет паразитов, - продолжает эксперт. - А последние являются переносчиками многих особо опасных заболеваний. И поэтому весь этот букет заразы приводит к очень неприятной эпидемиологической ситуации в городе. Если днем видны бегающие крысы по городу, то это говорит об их ненормально высокой численности. Ведь когда она небольшая, такие грызуны укрываются в подвалах и ведут, как правило, ночной образ жизни.

Но когда численность растет, а они открыто ходят даже забираясь в кормушки среди дня и люди их фотографируют, это как раз сигнал о том, что в Ростове-на-Дону наблюдается ненормально высокая численность крыс. На вопрос: «Что делать?», зоолог ответил так:

- Обязательно и планомерно проводить дератизацию. В пример я бы привел наш ростовский зоопарк. Во многих городах зоосады служат рассадниками крыс: еще бы, столько зверей и корма! И в ростовском так было, но уже много лет там проводится плановая дератизация. Сейчас фактически зоопарк стал фильтром между жилыми кварталами и поймой реки Темерник, где до сих пор обитает дикая популяция серых крыс. И, если раньше их было полно, то теперь увидеть такого вредителя - редкость. Отсюда вывод: даже такой сложный объект можно очистить от грызунов. Известны случаи, и когда большие города-миллионники полностью очищаются от крыс.

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