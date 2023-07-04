В Ростове к шести годам колонии приговорили подростка, который хотел поджечь здание военкомата

При задержании у подростка нашли 14 бутылок с зажигательной смесью. Фото: УФСБ по Ростовской области.

В Ростове осудили 16-летнего подростка — участника националистической организации. Его подозревали в попытке совершить террористический акт.

Летом 2022 года юноша приехал в Ростов-на-Дону из Красноярска. Позже его задержали возле здания военного комиссариата. При себе у подростка было 14 бутылок с зажигательной смесью. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 «Покушение на преступление» и ч.1 ст. 205 «Террористический акт».

Подростка задержали возле здания военкомата. Фото: УФСБ по Ростовской области.

Суд установил, что парень поддался влиянию ультраправой украинской субкультуры. Он начал поддерживать организацию «Маньяки. Культ убийств»*, действующую под контролем СБУ. Подросток получил задание от лидера группировки совершить теракт — что и намеревался сделать в донской столице.

Суд установил, что парень выполнял задание лидера организации. Фото: УФСБ по Ростовской области.

Как сообщили в региональном управлении ФСБ, подсудимого признали виновным.

У молодого человека нашли не только бутылки с зажигательной смесью. Фото: УФСБ по Ростовской области.

— Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием колонии общего режима, — прокомментировали в ведомстве.

*«Маньяки. Культ убийств» — организация признана в РФ террористической.

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