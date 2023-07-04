Вечером во вторник на Ростов обрушился сильный ливень с грозами и градом

Осадки могут продлиться еще около двух часов Фото: Кристина Круговых

Вечером 4 июля на Ростов-на-Дону обрушился сильный ливень с грозой и градом. По данным сервиса «Яндекс. Карты», сейчас заливает большую часть города.

Пока что дорожная ситуация из-за стихии не изменилась, и оценивается в 6 баллов. Однако спустя время возможны заторы. Осадки, где-то более сильные, где-то послабее, могут продлиться еще около двух часов.

Добавим, судя по карте, дожди сейчас также идут в Батайске, Кулешовке и Азове.

Напомним, ранее спасатели и синоптики предупреждали жителей Дона о возможной непогоде. В регионе прогнозировали ливни с усилением ветра до 20-23 м/с.

До конца стихии всех просят быть предельно осторожными. Нужно держаться в отдалении от деревьев, ЛЭП, рекламных щитов, легких мачт и любых других конструкций, которые могут упасть во время порывов.

Также не следует подходить к оборванным проводам. В случае перепадов в электросети рекомендуют сразу же отключать все приборы в доме. При любых происшествиях нужно звонить по номерам «112» или «101».

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