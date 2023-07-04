В Гидрометцентре рассказали о погоде на июль 2023 года в Ростовской области

До пятницы, 7 июля, местами по региону будет до +39 Фото: Мария ЛЕНЦ

Жара, которую в Ростовской области уже прозвали «адской», продержится примерно до пятницы, 7 июля. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра.

Так, в будние дни первой недели июля днем ожидается от +31 до +36 градусов, местами будет до +39. По ночам возможно понижение температуры до +19-24, по северу региона до +16. Ветер обещают преимущественно северо-восточный до 11 м/с, иногда с порывами до 15-18 м/с.

На грядущих выходных столбики термометров должны установиться в районе +26-30 градусов днем и +18-20 градусов ночью.

Напомним, ранее в Гидрометцентре сообщили, что июль 2023 года должен быть жарким, но с периодическими осадками.

Высокие температурные показатели при солнечной погоде изначально прогнозировали на первую декаду месяца. Во второй половине июля синоптики ожидают температуру в +25-32 градуса, вернутся дожди.

Ненастье возможно и в конце месяца. Температурный прогноз в среднем составляет от +26 до +33 градусов, в отдельных территориях до +38.

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