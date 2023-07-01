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НовостиОбщество1 июля 2023 9:26

Синоптики рассказали, какой будет погода в июле 2023 года в Ростовской области

В течение месяца возможны осадки с грозами
Ангелина СКИБА
Температура воздуха повысится в первой декаде месяца

Температура воздуха повысится в первой декаде месяца

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жара и ливни ждут жителей Ростовской области в июле 2023 года. Об этом журналистам «КП - Ростов-на-Дону» сообщили в Гидрометцентре.

Так, температура воздуха повысится в первой декаде месяца. Ожидается до +28-34, а иногда и до +36 градусов. При этом существенных осадков не предвидится.

Во второй половине июля вновь вернутся дожди с грозами. Столбики термометров опустятся на несколько делений, до +25-32 градусов.

Ненастье возможно и в конце месяца. Температурный прогноз: в среднем от +26 до +33 градусов, в отдельных территориях возможно до +35-38.

Добавим, август на Дону может быть жарким и засушливым, отмечают синоптики.

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