Погода в Ростовской области на июль 2023: жару до +38 и сильные дожди прогнозируют синоптики

Осадки в июле ожидают около или выше нормы. Фото: Дмитрий Кутепов

Весь июнь в донском регионе чередовались жаркие и солнечные дни с пасмурными и дождливыми. В первый месяц лета выпало больше нормы осадков. Рассказываем, как изменится погода в Ростовской области в июле. Прогноз на месяц дала начальник ростовского Гидрометцентра Елена Назарова.

В июле температура установится на уровне нормы. Количество осадков может выпасть больше нормы.

В начале июля прохладная погода сменится потеплением.

- Температура в дневные часы повысится до +28 - +34 градусов, а в отдельных районах — до +36 градусов, - сообщила Елена Николаевна. - При этом существенных осадков не ожидается.

Во второй половине первой декады столбик термометра немного снизится. Днем ожидается +25 - +32 градуса. В области вновь пройдут небольшие дожди, возможны грозы.

Во второй и третьей декадах месяца кратковременные дожди с грозами прогнозируются в отдельные дни. При этом могут выпадать и сильные осадки. Ночью температура воздуха будет составлять от +16 до +24 градусов, в отдельные ночи - до +10 градусов. Днем на термометре будет от 26 до 33 градусов.

- В третьей декаде июля не исключено повышение температуры воздуха до +35 - +38 градусов, - отметила синоптик Назарова.

Ранее начальник Гидрометцентра Ростова Назарова сообщила, что август будет жарким и засушливым. В некоторые дни столбик термометра может повышаться до +39 градусов. При этом в начале и конце месяца возможны дожди с грозами.

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