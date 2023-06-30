В Ростовской области почти в два раза увеличилось количество пыльцы амброзии в воздухе

Для многих аллергиков лето - не простая пора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Катастрофически высокие уровни содержания пыльцы амброзии в воздухе в Ростовской области зафиксировали ученые. Хотя, казалось бы, что только не делают на Дону, чтобы одержать победу над этим вредителем.

Однажды с этим аллергеном даже предложили бороться даже с помощью жуков из Америки. А год назад чиновник из Волгодонска случайно сжег музей под открытым небом, ведя борьбу с амброзией. Но, как оказалось, угроза для аллергиков сохраняется.

"ЧИСЛО ОБОСТРЕНИЙ РАСТЕТ"

Так, мониторинг содержания пыльцы амброзии в воздухе специалисты ведут начиная с 2019 года.

- С того момента ее количество увеличилось почти в два раза — с 400 до 700 пыльцевых зерен на метр кубический, - пришли к выводу исследователи НИИАП РостГМУ. - Из-за этого возросло и число обострений бронхиальной астмы, а также аллергического риноконъюнктивита.

— Для того, чтобы возникла пыльцевая аллергия у человека, достаточно 10-30 пыльцевых зерен в кубическом метре воздуха, — сообщила начальник отдела аллергических и аутоиммунных заболеваний учреждения, врач аллерголог-иммунолог высшей категории Элла Чурюкина.

При этом, по прогнозу ученых, к 2050 году содержание этой пыльцы в воздухе может увеличиться в четыре раза — до показателя 2800 пылевых зерен аллергена кубическом в метре. Столь сильное распространение связано, в том числе и с тем, что они могут пролететь до 100 (!) километров.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

На этот вопрос специалист ответила так:

— Существуют разные методы борьбы с этим опасным коварным сорняком. Самый действенный и доступный — это уничтожение амброзии в начале ее вегетационного периода, — отметила Элла Витальевна. - Пока амброзия не начала цвести, у растения не сильно развита корневая система, и его легко выдернуть.

При этом, по правилам, амброзию надо утилизировать: собрать в мешок, отнести в мусорный контейнер или закопать в компостной яме.

Но важно сделать все это до августа (именно тогда начинается цветение опасного сорняка, - прим. авт.), чтобы не нанести вред самому себе и не стать аллергиком.

ДЕНЕЖКИ

А сколько штраф?

За невыполнение требований по борьбе с амброзией на Дону предусмотрены штрафы. В частности, на физическое лицо - от 300 до 500 рублей, на должностное - от 500 до 1 000, а юридическое - от 5 000 до 10 000 рублей. Специалисты отмечают, что такие суммы не слишком пугают ростовчан, потому в борьбе с аллергеном может помочь лишь ответственное отношение к здоровью своему и окружающих.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА «Новички часто путают аллергию с ОРВИ» - Новички часто путают аллергию с ОРВИ, - рассказала однажды в интервью "КП" врач Александра Фомичева. - И до начала октября у некоторых действительно проявляются признаки, напоминающие простуду. Люди сами назначают себе антибиотики, даже не задумываясь, что причиной насморка может стать аллергия. И тем самым только усугубляют ситуацию. Для того, чтобы проверить диагноз, необходимо обратиться к лор-врачу, и тот, если посчитает нужным, уже выпишет направление к аллергологу. Я бы хотела отметить, что лечение аллергии - это непростой процесс: выпил одну таблетку, и все прошло. К сожалению, если процесс уже запущен в организме, то его нужно останавливать, а это очень непросто. НА ЗАМЕТКУ

Как помочь себе пережить аллергию...

- Желательно уехать на это время в другую климатическую зону. Как вариант - в Санкт-Петербург либо на море, где из-за повышенной влажности аллергики чувствуют себя лучше. - Нежелательны поездки на рыбалку, природу, в сад и огород.

- Отказаться от продуктов, которые могут вызвать аллергию или усугубить ситуацию. К ним относятся кукуруза, арбузы, дыни, шоколад, кофе, раки, морепродукты, мед, семечки, халва и даже подсолнечное масло.

- До 11 утра по возможности не выходить из дома, так как именно в это время содержится максимальная концентрация пыльцы растений в воздухе.

- Умываться несколько раз в день и промывать нос, особенно если пришли с улицы. При этом не забывайте про солнцезащитные очки.

- Закрывайте окна, если на улице ветрено.

- От аллергии может спасти повышенная влажность дома или в офисе: проводите влажную уборку, используйте увлажнители воздуха, расставьте емкости с водой.

- Лекарства от аллергии должен назначать только врач!

АЛЛО!

При обнаружении амброзии, дончанам нужно сообщить о вредоносном растении по телефону горячей линии регионального Управления Россельхознадзора: 8 (863) 223-02-97.

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