Чиновник из Ростовской области боролся с амброзией и случайно сжег музей

Так музей выглядел до пожара. Фото: официальная группа музейного комплекса "Степная застава" в "ВК"

В "Степной заставе" часто проходили битвы-реконструкции. Фото: официальная группа музейного комплекса "Степная застава" в "ВК"

В Волгодонске Ростовской области сейчас активно восстанавливают музей под открытым небом. Комплекс «Степная застава» сгорел практически полностью 15 августа. В тот жаркий и очень ветреный день ландшафтные пожары полыхали во многих районах донского края. Поэтому изначально сотрудники музейного комплекса объяснили для себя случившееся тем, что природные пожары не обошли стороной и их.

СГОРЕЛИ ЮРТА, ДОСПЕХИ И БАШНЯ

- В тот день на территории находились я и еще один сотрудник, так как понедельник – выходной. У нас выкошена трава, все объекты находятся на расстоянии друг от друга. Сделано это было с тем расчетом, что, если загорится один из экспонатов, пламя не сможет перекинуться на другой. Важно сказать, что территория музея, а это больше гектара, окружена земляным валом, - рассказывает руководитель музея Лариса Борисенко.

Так музей выглядел до пожара. Фото: официальная группа музейного комплекса "Степная застава" в "ВК"

Но этот пожар был таким сильным, что никакие меры предосторожности не помогли.

Вначале вспыхнул земляной вал, расположенный по всему периметру комплекса. А следом огонь перекинулся на арт-объекты. Сгорели деревянные ворота, юрта с ценными экспонатами, например, репликами доспехов и оружием средних веков. Огонь уничтожил смотровую башню и мастерскую.

ПОДЖОГ В ПОЛЕ

На днях стала известна причина пожара. Выяснилось, что это был поджог.

- Очаги возгорания оказались на поле с сухой травой, расположенном в двухстах метрах от нашей «Заставы». Но из-за ураганного ветра огонь вмиг добрался до музея, - пояснила собеседница.

Установили правоохранители и предполагаемого поджигателя. Им оказался сотрудник местного департамента, отвечающего за благоустройство. К слову, чиновник, занимающий не последнюю должность, хотел сделать как лучше, но, видимо, получилось "как всегда".

Источник издания в правоохранительных органах региона пояснил, что в департамент поступали жалобы от жителей на амброзию. И вот госслужащий решил лично уничтожить сорное растение.

НАКАЗУЕМАЯ ИНИЦИАТИВА

Мужчина не придумал ничего лучше, как поджечь траву. Из-за ветра и жары все пошло не по плану. Огонь уничтожил и амброзию, и музей.

- В отношении чиновника уже завели дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений». Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, - сказал источник.

В департаменте корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» пояснили, что подозреваемый сотрудник сейчас в отпуске.

К слову, сумма ущерба, нанесенная музею, составила 1,3 миллиона рублей.

В "Степной заставе" часто проходили битвы-реконструкции. Фото: официальная группа музейного комплекса "Степная застава" в "ВК"

- Несмотря на это, мы все равно планируем работать. Сейчас молодежь активно помогает нам расчистить территорию. Люди также переводят деньги. Суммы небольшие, но нам очень важна любая поддержка. Когда комплекс начнет работать как прежде, пока не ясно. Работы предстоит много, а ее окончание упирается в финансы, - добавила директор музея.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подтвердили, что уголовное дело действительно возбуждено. Если дело дойдет до суда, а вину подозреваемого признают, ему грозит до пяти лет заключения.

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