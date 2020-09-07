Амброзия наступает: где в Ростове-на-Дону сорняк встречается чаще

Площадь распространения амброзии на Дону - более миллиона гектар. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последнее время все больше жителей Ростовской области страдают от сезонной аллергии. И, как результат, бесконечный насморк, заложенность носа и прочие "прелести" донской степи, опаленной южным солнцем. На этом фоне поползли слухи о том, что главная причина неприятных недугов у тысяч жителей региона в этом году - аномальное распространение амброзии. Выясняем, так ли это.

КАЖДОГО КАСАЕТСЯ

- Площадь распространения этого растения действительно очень большая - более миллиона гектаров. Явно, что сейчас амброзии в Ростовской области не меньше, чем годом ранее, но глобально ничего не изменилось, - рассказал начальник отдела карантина и семеноводства регионального Управления Россельхознадзора Сергей Шаповалов. - Но нельзя сказать, что в этом году происходит что-то аномальное.

Главная проблема состоит в том, что ответственность за борьбу с вредным растением, возложена не только на власти, но и рядовых жителей.

- Уже третий год у нас, в Ростовской области ее много. Мероприятия по уничтожению, конечно, проводятся. Но не в том объеме, который бы способствовал ее сокращению, - добавил собеседник. - Так как дончане, как правило, не спешат наводить порядок на своей территории, игнорируют цветение амброзии, что и провоцируют сложности.

ШТРАФ - ДО ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Однако в российском законодательстве предусмотрена административная ответственность за то, что человек, собственник территории, на которой растет амброзия, не борется с ней. Правда, небольшие по размеру штрафы не стимулируют беспечных граждан к активным действия.

- Существуют три вида борьбы с амброзией: биологический, химический, а также механический, то есть руками и лопатами, - говорит Сергей Шаповалов. - Предусмотренные штрафы за невыполнение требований по борьбе с амброзией: на физическое лицо - от 300 до 500 рублей, на должностное - от 500 до 1 000, а юридическое - от 5 000 до 10 000 рублей.

Факт остается фактов. Столь "суровое" денежное наказание не пугает людей. Специалист добавил, что в ведомстве уже несколько лет занимаются этим вопросом и пытаются сдвинуть ситуацию с мертвой точки, но пока все попытки тщетны.

ОТ РОСТОВА ДО ТАГАНРОГА

Вот и получается, что проблема цветения амброзии - комплексная и масштабная. Ответственность за нее разделена между всеми жителями региона. Это понятно, ведь одно ведомство не может контролировать все, что происходит в области, тем более в отдаленных районах, и тем более на частных владениях.

Между тем, тысячи жителей страдают от пыльцы, которую активно "раскидывает" растение, а могучий южный ветер распыляет ее на сотни километров вокруг. Больше всего, по словам специалиста, страдают ростовчане.

- Наибольшее число обращений поступает из Ростова-на-Дону и близлежащих городов, таких как Аксай, Таганрог и Батайск. Северные районы области менее подвержены этой проблеме, больше, конечно, сорняка в центральной части региона, - добавил специалист.

АЛЛО!

При обнаружении амброзии, дончанам нужно сообщить о вредоносном растении по телефону горячей линии: 8 (863) 223-02-97.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

«Новички часто путают аллергию с ОРВИ»

- Новички часто путают аллергию с ОРВИ, - рассказала "КП" врач Александра Фомичева. - И до начала октября у некоторых действительно проявляются признаки, напоминающие простуду. Люди сами назначают себе антибиотики, даже не задумываясь, что причиной насморка может стать аллергия. И тем самым только усугубляют ситуацию. Для того, чтобы проверить диагноз, необходимо обратиться к лор-врачу, и тот, если посчитает нужным, уже выпишет направление к аллергологу. Я бы хотела отметить, что лечение аллергии - это непростой процесс: выпил одну таблетку, и все прошло. К сожалению, если процесс уже запущен в организме, то его нужно останавливать, а это очень непросто.

НА ЗАМЕТКУ

Как помочь себе пережить аллергию...

- Желательно уехать на это время в другую климатическую зону. Как вариант - в Санкт-Петербург либо на море, где из-за повышенной влажности аллергики чувствуют себя лучше. - Нежелательны поездки на рыбалку, природу, в сад и огород.

- Отказаться от продуктов, которые могут вызвать аллергию или усугубить ситуацию. К ним относятся кукуруза, арбузы, дыни, шоколад, кофе, раки, морепродукты, мед, семечки, халва и даже подсолнечное масло.

- До 11 утра по возможности не выходить из дома, так как именно в это время содержится максимальная концентрация пыльцы растений в воздухе.

- Умываться несколько раз в день и промывать нос, особенно если пришли с улицы. При этом не забывайте про солнцезащитные очки.

- Закрывайте окна, если на улице ветрено.

- От аллергии может спасти повышенная влажность дома или в офисе: проводите влажную уборку, используйте увлажнители воздуха, расставьте емкости с водой.

- Лекарства от аллергии должен назначать только врач!