Жара до +37 градусов ожидается в Ростове-на-Дону в первую неделю июля

Ветер к середине недели поменяется с северо-восточного на восточный Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростове-на-Дону в первую неделю июля воздух может прогреться до +37 градусов. Этот прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра.

Дневная температура начнет постепенно подниматься уже с понедельника. Сегодня, 3 июля, синоптики обещали около +32 градусов, а завтра будет +34. Самые высокие температурные значения, до +37, ожидаются в пятницу.

На выходных столбики термометров резко опустятся до +33 градусов, возможны небольшие осадки.

По ночам прогнозируют от +19 до +24 градусов. Добавим, умеренный ветер к середине недели поменяется с северо-восточного на восточный.

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