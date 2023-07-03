С 3 июля в Ростове начали испытания теплосетей, ограничена подача горячей воды

Ограничения коснутся домов на Северном, «Темернике» и в районе проспекта Ленина Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону с 3 июля начали испытания тепловых сетей районных котельных: № 3 на проспекте Королева и № 4 на улице Миронова. В связи с этим в домах некоторых жителей города ограничат подачу горячей воды, говорится на сайте мэрии.

Ограничения введут:

- на Северном в границах: Капустина - Пацаева - Бульвар Комарова - Стартовая - Планетная - Орбитальная - Венеры - Каракумская - Королева - Космонавтов - Волкова;

- в районе «Темерник»: Лелюшенко - Миронова - Думенко;

- в районе проспекта Ленина: Нансена - Ахтарский - Текучева - Мечникова - Стадионная - Шеболдаева - Ленина - Профинтерна - Я. Галана - Ларина - Погодина - Нариманова - Нагибина - Новаторов - Врубовая - Актюбинский.

- Горячее водоснабжение должны восстановить до 14 июля 2023 года. В этот период бригады теплоснабжающих организаций будут работать в режиме повышенной готовности для быстрого устранения дефектов, - добавили власти.

Напомним, опрессовку коммуникаций проводят ежегодно. Это необходимо для эффективной подготовки к отопительному сезону.

Важно: если вы увидите течь или размыв грунта, не подходите близко к опасному участку. Нужно сразу же звонить в круглосуточные диспетчерские «Ростовских тепловых сетей», «Теплокоммунэнерго» или департамента ЖКХ.

АЛЛО!

Диспетчерская ООО «Ростовские тепловые сети»: (863) 234-89-44;

Диспетчерская АО «Теплокоммунэнерго»: (863) 274-50-15;

ОИДЦ «05» Департамента ЖКХ и энергетики: «05», 244-26-64, 244-26-91, 244-25-98;

ЕДДС «112».

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