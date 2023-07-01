Массовые отключения электричества ожидаются в Ростове-на-Дону с 3 по 6 июля

Энергетики временно обесточат дома в разных районах донской столицы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение электричества в Ростове-на-Дону планируют в период с 3 по 6 июля 2023 года. Об этом предупреждает компания «Донэнерго». Подробный график опубликовали на сайте ресурсоснабжающей компании.

3 июля:

Кемеровская, 51-67, 50-70, 20 лет Октября, 49-77, 26-64, Конституционная, 47-63, 48-58, Курчатова, 31-63, Угловой, 1-31, 2-20, Тихого Дона, 31-47, 30-40, 34-я линия, 46-64, 39-51, 36-я линия, 60-94, 41-89, Тюхряева, 40-56, 39-55, Кагальницкая, 15-23, 14-30, Черепахина, 191-213, 154-178, Братский, 91-97, 112-116, Халтуринский, 115-117, 129-137, 170-190;

4 июля:

Кременчугская, 2-22, 1-5, 1-я Киргизская, 20-38, 38 А, 38 Б, 38 В, 38 Г, Беломорский, 37-69, Днепровский, 38-64, 35-61, Игарский, 38-66, 29-63, Донецкий, 23-39, 36-66, Хоперский, 23-39, 26-44, Медведицкий, 28-48, 25-47, Сальский, 28-44, Белорусская, 21-55, Каширская, 8/3, 8 Д, 4/2, 8, 8/2, 6, 4/3;

6 июля:

Нансена, 98 Б, Фрунзе, 4.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове до конца 1 июля возможны дожди с грозами, градом и ветром до 22 м/с

Жителей и гостей города просят быть очень осторожными в непогоду (подробности)