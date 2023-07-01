В Ростове до конца 1 июля возможны дожди с грозами, градом и ветром до 22 м/с

Во время ветра нужно держаться на расстоянии от деревьев, рекламных щитов и легких мачт Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове-на-Дону до конца 1 июля возможны дожди с грозами, градом и усилением ветра до 22 м/с. В связи с этим продлили штормовое предупреждение, сообщает управление по делам ГО и ЧС.

- Может затопить пониженные участки территории города, подвалы и цокольные помещения, - предупреждают городские спасатели.

Во время осадков не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения, постарайтесь укрыться в зданиях. Не переходите улицу в потоке воды.

Во время стихии нужно держаться как можно дальше от деревьев, рекламных щитов, вывесок, легких мачт и других объектов, которые может повредить или опрокинуть ветер.

Нельзя подходить к оборванным проводам. При скачках напряжения в электросети необходимо отключать все электроприборы. В экстренных ситуациях звоните по номеру «112».

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