Жару сменят дожди: когда ждать похолодания, рассказал ростовский климатолог

Дождались жары - это хорошо. Ну, а теперь, давайте ждать дожди. Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростовской области установилась настоящая жара: столбики термометров достигают +36... +38 градусов. Однако, климатолог Александр Иошпа считает, что уже на текущей неделе погода изменится, а в регион вернутся дожди.

По словам специалиста, температура начнет снижаться уже с 9 июля. В этот день начнутся дожди, которые продлятся несколько дней.

- Дождались жары - это хорошо. Ну, а теперь, давайте ждать дожди, - рассказал "КП-Ростов-на-Дону" специалист. - Осадки придут вместе с выходом южного циклона. Следующие после воскресенья четыре дня также будут пасмурными и дождливыми. Вернутся и грозы. При этом в Ростове и области ожидается, что дожди пройдут во всех районах. Не будет такого, как было на днях - что в центре идет ливень, а на Западном - сухо. Соответственно, понизится и температура - на 4-5 градусов. Максимальный предел днем - не выше +30 градусов.

А пока, прогнозирует ростовский климатолог, придется наслаждаться жарой:

- На этой неделе в Ростове будет +35...+36 градусов выше нуля, а по востоку и юго-востоку донского региона вполне возможны экстремальные +37 градусов. Это - из-за тепла, которое несет из Калмыкии ветер. Правда, сорокаградусной жары пока не предвидится. Впрочем, как и рекордов, и абсолютных максимумов мы не предвидим.

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