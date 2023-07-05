Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 июля 2023 14:25

Как врач из Ростовской области помогает сотням детей Донбасса в память об отце

Светлана Незнамова поделилась личной историей, которая стала толчком масштабного и доброго проекта
Кристина Круговых
Потеряв отца, Светлана направила все силы и всю любовь на тех, кто в ней нуждается.

Потеряв отца, Светлана направила все силы и всю любовь на тех, кто в ней нуждается.

Фото: Личный архив героя публикации

Отогреть сердца, помочь, обнять — с малого начали волонтеры из небольшого города Пролетарск Ростовской области, когда к ним в прошлом году привезли первых беженцев.

31-летняя Светлана Незнамова нашла в себе силы помочь людям, бежавшим из-под бомбежек - даже несмотря на то, что прямо в это время уходил из жизни ее отец.

Женщина поделилась личной историей, которая стала толчком масштабного и доброго проекта.

Во время первой поездки дети побывали в Ростовском зоопарке.

Во время первой поездки дети побывали в Ростовском зоопарке.

Фото: Личный архив героя публикации

«КАК ВСПОМНЮ - МУРАШКИ ПО КОЖЕ»

Когда Ростовская область первой приняла беженцев Донбасса, в семье стоматолога Светланы Незнамовой из Пролетарска были сложные времена. От онкологии умирал ее отец Владимир Васильевич.

— Папа силен был в истории, политике, очень много рассказывал всего по этому поводу, о связи славянских народов, и с болью переживал происходящее. Он был очень душевный, простой, добрый и заботливый человек, - вспоминает Светлана. - Он очень любил своих троих детей и пятерых внуков.

Перед уходом папа благословил дочку помогать детям беженцев, вместе они думали над названием проекта.

Перед уходом папа благословил дочку помогать детям беженцев, вместе они думали над названием проекта.

Фото: Личный архив героя публикации

У дочери была очень крепкая связь с отцом, но, когда в родной город привезли лишенных крова людей, она не могла все время сидеть у постели близкого человека - отправилась в ПВР.

— Беженцев привезли в ночь. Как вспомню — мурашки по коже. У детей температура, у женщин — давление высокое потому, что эвакуация прошла экстренно. А у них даже с собой лекарств не было, - рассказывает доктор. — Говорю мужу: «Срочно покупай препараты». Он поехал. А на следующий день принесла в пункт временного размещения апельсины. Помню, как мне навстречу дети бегут и обнимают, будто я для них самая родная. После этого желание помогать только крепло.

Светлана стала приходить в ПВР проводить мастер-классы и рисовать с детьми.

ПАПА БЛАГОСЛОВИЛ ПОМОГАТЬ

— После нескольких занятий обратилась за советом к нашему духовному отцу — настоятелю храма Виктору Федорову, - продолжает она. - И Светлане Петренко — она курировала беженцев: и день, и ночь была с ними, качала на руках детей из многодетных семей, а сейчас совместно с инициативным фондом «Своих не бросаем» активно помогает их отцам — бойцам, участвующим в спецоперации.

В последней поездке ребята побывали в Новочеркасске.

В последней поездке ребята побывали в Новочеркасске.

Фото: Личный архив героя публикации

Втроем решили объединить усилия: так и родился проект «Вместе создадим мир». А цель - объединить ребят, познакомить их с верой и культурой братских народов, на примерах объяснить, что такое патриотизм.

- Получилось так, что он начался, когда заканчивалась жизнь моего отца. Отец благословил меня на это дело, мы с ним даже думали над названием. И теперь всю любовь и полученные от папы знания я отдаю этим детям. В этом деле мои сердце и душа, - делится сокровенным Светлана. - К нам присоединилась и моя мама - медик неотложной помощи.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Так, для детворы регулярно проводят праздники, рассказывая им об истории России и православии. Ребята встречаются с военнослужащими, которые приехали в отпуск, но служат в зоне спецоперации. А еще им показывают донской край - вывозят на экскурсии. В четырех поездках побывали уже больше пятисот детишек.

Много праздников проводится в храме мучеников Флора и Лавра в Пролетарске.

Много праздников проводится в храме мучеников Флора и Лавра в Пролетарске.

Фото: Личный архив героя публикации

Например, в первый выезд ребята посетили Кафедральный Собор в Ростове и побывали в городском зоопарке, самом большом в Европе. Они откровенно рассказывали на камеру о своей жизни и делись мечтам. Некоторые, кстати, уже исполнились.

- Меня зовут Ксюша, я из Мариуполя. Мы приехали в Пролетарск. Я учусь в школе. Мама учится и работает, а папа - уже работает. Я мечтаю о том, чтобы наш город восстановили и мы туда снова переехали. А сейчас мне и тут хорошо, - рассказывала школьница после первой поездки.

А сейчас ее мечта сбылась — семья вернулась в родной город.

Светлана нашла в себе силы отдавать всю любовь семье и другим детям.

Светлана нашла в себе силы отдавать всю любовь семье и другим детям.

Фото: Личный архив героя публикации

ОТОГРЕВАЯ СЕРДЦА

Во второй поездке, дети вдоволь накатались на каруселях в ростовском парке аттракционов. А в третьем мини-путешествии – «К истокам донского казачества» в станицу Старочеркасскую - волонтеры смогли найти ключик к сердцу Артема из Мариуполя.

- В родном городе снаряд попал в его дом: они с мамой спаслись, а папа погиб, - говорит Светлана. - Семью эвакуировали в Волгодонск. Мальчик долго приходил в себя, держался в стороне. А в той поездке на память остались кадры, как он обнимает святого отца, а батюшка его благословляет.

В поездках и праздниках в Пролетарске приняли участие более 700 ребят.

В поездках и праздниках в Пролетарске приняли участие более 700 ребят.

Фото: Личный архив героя публикации

После были и третий, и четвертый выезды - детвора побывала в историко-архитектурном музее-заповеднике, Атаманском дворце, Донском Старочеркасском монастыре. На берегу Дона ребята учились фланкировке, перетягивали канат и пели казачьи песни.

- Помню, как 12-летний Максим из Донецка, сидя на берегу Дона рассказал, как мечтает вернуться домой и полететь на Луну, когда вырастет, - улыбается волонтер. - Он даже посвятил стихотворение российским солдатам, которые защищают его родной город.

Максим из Донецка написал письмо бойцам, которые защищают его дом.

Максим из Донецка написал письмо бойцам, которые защищают его дом.

Фото: Личный архив героя публикации

Еще много историй впускают в сердце волонтеры, помогая людям, не деля беды на свои и чужие: и семьям с пятнадцатью детьми, и с девятью, и тем, кто не может вернуться в родной город, потому что он - под властью киевского режима.

- Больно все это видеть. Стараешься отогреть израненные души. Но, когда тебя начинает обнимать даже самый нелюдимый мальчик, это уже маленькая победа — значит, удалось немного отогреть сердце, - делится Светлана. - Наш проект - не для галочки, в нем есть душа.

В станице Старочеркасской детвора приобщилась к казачьим традициям.

В станице Старочеркасской детвора приобщилась к казачьим традициям.

Фото: Личный архив героя публикации

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

«А он - без царапины!»

Как-то с ребятами поехал находившийся в отпуске военнослужащий Валерий Доля. Он сам окончил казачью школу и часто приходит к детям: показать трюки из фланкировки, рассказать о Родине и службе. И вспомнил случай с передовой спецоперации:

- Боевой товарищ был из другой веры. Наш командир перед выездом его в шутку перекрестил. И получилось так, что его машина подорвалась на мине, а он - без царапины и контузии. После этого парень при всем строе надел православный крест и перекрестился.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Ростовской области исполнила мечту погибшего сына — завела самоеда, который стал чемпионом России

Дружелюбные белоснежные собаки помогают нянчить внуков и радуют городскую детвору (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Волонтер от искусства: ростовчанка рисует портреты героев СВО и показывает их на выставках в Европе

Елена Бегма рассказала, для чего ей это нужно (подробнее)

КАРТИНА ДНЯ