Как врач из Ростовской области помогает сотням детей Донбасса в память об отце

Потеряв отца, Светлана направила все силы и всю любовь на тех, кто в ней нуждается. Фото: Личный архив героя публикации

Отогреть сердца, помочь, обнять — с малого начали волонтеры из небольшого города Пролетарск Ростовской области, когда к ним в прошлом году привезли первых беженцев.

31-летняя Светлана Незнамова нашла в себе силы помочь людям, бежавшим из-под бомбежек - даже несмотря на то, что прямо в это время уходил из жизни ее отец.

Женщина поделилась личной историей, которая стала толчком масштабного и доброго проекта.

Во время первой поездки дети побывали в Ростовском зоопарке. Фото: Личный архив героя публикации

«КАК ВСПОМНЮ - МУРАШКИ ПО КОЖЕ»

Когда Ростовская область первой приняла беженцев Донбасса, в семье стоматолога Светланы Незнамовой из Пролетарска были сложные времена. От онкологии умирал ее отец Владимир Васильевич.

— Папа силен был в истории, политике, очень много рассказывал всего по этому поводу, о связи славянских народов, и с болью переживал происходящее. Он был очень душевный, простой, добрый и заботливый человек, - вспоминает Светлана. - Он очень любил своих троих детей и пятерых внуков.

Перед уходом папа благословил дочку помогать детям беженцев, вместе они думали над названием проекта. Фото: Личный архив героя публикации

У дочери была очень крепкая связь с отцом, но, когда в родной город привезли лишенных крова людей, она не могла все время сидеть у постели близкого человека - отправилась в ПВР.

— Беженцев привезли в ночь. Как вспомню — мурашки по коже. У детей температура, у женщин — давление высокое потому, что эвакуация прошла экстренно. А у них даже с собой лекарств не было, - рассказывает доктор. — Говорю мужу: «Срочно покупай препараты». Он поехал. А на следующий день принесла в пункт временного размещения апельсины. Помню, как мне навстречу дети бегут и обнимают, будто я для них самая родная. После этого желание помогать только крепло.

Светлана стала приходить в ПВР проводить мастер-классы и рисовать с детьми.

ПАПА БЛАГОСЛОВИЛ ПОМОГАТЬ

— После нескольких занятий обратилась за советом к нашему духовному отцу — настоятелю храма Виктору Федорову, - продолжает она. - И Светлане Петренко — она курировала беженцев: и день, и ночь была с ними, качала на руках детей из многодетных семей, а сейчас совместно с инициативным фондом «Своих не бросаем» активно помогает их отцам — бойцам, участвующим в спецоперации.

В последней поездке ребята побывали в Новочеркасске. Фото: Личный архив героя публикации

Втроем решили объединить усилия: так и родился проект «Вместе создадим мир». А цель - объединить ребят, познакомить их с верой и культурой братских народов, на примерах объяснить, что такое патриотизм.

- Получилось так, что он начался, когда заканчивалась жизнь моего отца. Отец благословил меня на это дело, мы с ним даже думали над названием. И теперь всю любовь и полученные от папы знания я отдаю этим детям. В этом деле мои сердце и душа, - делится сокровенным Светлана. - К нам присоединилась и моя мама - медик неотложной помощи.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Так, для детворы регулярно проводят праздники, рассказывая им об истории России и православии. Ребята встречаются с военнослужащими, которые приехали в отпуск, но служат в зоне спецоперации. А еще им показывают донской край - вывозят на экскурсии. В четырех поездках побывали уже больше пятисот детишек.

Много праздников проводится в храме мучеников Флора и Лавра в Пролетарске. Фото: Личный архив героя публикации

Например, в первый выезд ребята посетили Кафедральный Собор в Ростове и побывали в городском зоопарке, самом большом в Европе. Они откровенно рассказывали на камеру о своей жизни и делись мечтам. Некоторые, кстати, уже исполнились.

- Меня зовут Ксюша, я из Мариуполя. Мы приехали в Пролетарск. Я учусь в школе. Мама учится и работает, а папа - уже работает. Я мечтаю о том, чтобы наш город восстановили и мы туда снова переехали. А сейчас мне и тут хорошо, - рассказывала школьница после первой поездки.

А сейчас ее мечта сбылась — семья вернулась в родной город.

Светлана нашла в себе силы отдавать всю любовь семье и другим детям. Фото: Личный архив героя публикации

ОТОГРЕВАЯ СЕРДЦА

Во второй поездке, дети вдоволь накатались на каруселях в ростовском парке аттракционов. А в третьем мини-путешествии – «К истокам донского казачества» в станицу Старочеркасскую - волонтеры смогли найти ключик к сердцу Артема из Мариуполя.

- В родном городе снаряд попал в его дом: они с мамой спаслись, а папа погиб, - говорит Светлана. - Семью эвакуировали в Волгодонск. Мальчик долго приходил в себя, держался в стороне. А в той поездке на память остались кадры, как он обнимает святого отца, а батюшка его благословляет.

В поездках и праздниках в Пролетарске приняли участие более 700 ребят. Фото: Личный архив героя публикации

После были и третий, и четвертый выезды - детвора побывала в историко-архитектурном музее-заповеднике, Атаманском дворце, Донском Старочеркасском монастыре. На берегу Дона ребята учились фланкировке, перетягивали канат и пели казачьи песни.

- Помню, как 12-летний Максим из Донецка, сидя на берегу Дона рассказал, как мечтает вернуться домой и полететь на Луну, когда вырастет, - улыбается волонтер. - Он даже посвятил стихотворение российским солдатам, которые защищают его родной город.

Максим из Донецка написал письмо бойцам, которые защищают его дом. Фото: Личный архив героя публикации

Еще много историй впускают в сердце волонтеры, помогая людям, не деля беды на свои и чужие: и семьям с пятнадцатью детьми, и с девятью, и тем, кто не может вернуться в родной город, потому что он - под властью киевского режима.

- Больно все это видеть. Стараешься отогреть израненные души. Но, когда тебя начинает обнимать даже самый нелюдимый мальчик, это уже маленькая победа — значит, удалось немного отогреть сердце, - делится Светлана. - Наш проект - не для галочки, в нем есть душа.

В станице Старочеркасской детвора приобщилась к казачьим традициям. Фото: Личный архив героя публикации

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

«А он - без царапины!»

Как-то с ребятами поехал находившийся в отпуске военнослужащий Валерий Доля. Он сам окончил казачью школу и часто приходит к детям: показать трюки из фланкировки, рассказать о Родине и службе. И вспомнил случай с передовой спецоперации:

- Боевой товарищ был из другой веры. Наш командир перед выездом его в шутку перекрестил. И получилось так, что его машина подорвалась на мине, а он - без царапины и контузии. После этого парень при всем строе надел православный крест и перекрестился.

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