Волонтер от искусства: ростовчанка рисует портреты героев СВО и показывает их на выставках в Европе

Эти картины уже побывали на выставках в Европе. Фото: Бегма Елена

Художник из Ростова Елена Бегма считает себя волонтером от искусства. Она рисует портреты героев СВО, а еще показывает их на выставках.

— Фотографии и видео, насколько бы не были популярные и значимы, со временем забываются и уйдут. А мне хочется, чтобы это осталось в истории и памяти людей, - признается она.

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Елена - из семьи ростовских художников. Отучилась в донской столице и в Москве, живет на два города и часто бывает в Европе. Зарабатывает на жизнь тем, что преподает, а еще продает свои пейзажи и натюрморты. А вот картины на историческую тематику спросом не пользуются. Но именно такие автору и близки.

Картина должна была быть выставлена в Доме офицеров в Москве, но ее потеряла транспортная компания. Фото: Елена Бегма.

- После начала СВО я открыто поддержала спецоперацию, что не понравилось моим знакомым, в основном, за границей, и некоторые даже перестали общаться, - признается художница.

Но ростовчанка не стала изменять своим принципам, и продолжает творить:

- Я стала писать картины в поддержку СВО и ребят, которые на фронте. Создала телеграм-канал и выложила туда несколько работ. И только за сутки прибавилось четыре тысячи подписчиков. Многие выражали слова благодарности. Там же познакомилась с девушкой из Италии Федерикой Васселли, которая тоже пишет картины в поддержку Донбасса.

Так, с итальянкой ростовская художница вначале договорилась сделать несколько совместных работ, а потом - перешли и к выставкам в Европе. Первая прошла в итальянском Неаполе.

- Она вызвала большой резонанс среди коренных итальянцев, - признается ростовчанка. - На нас обратили внимание. Лидер местной политической партии пригласил провести показ картин в Риме. К счастью, зал был заполнен до отказа. Мероприятие посетили представители российского и белорусского посольств, Никарагуа и Кубы.

«ПОМОГАТЬ, ЧЕМ УМЕЕТ»

Теперь же Елена мечтает о проведении выставок в России и на освобожденных территориях. Но, как оказалось, сделать это не так просто:

- Разослав несколько предложений, я получила ответ только от Дома офицеров Санкт-Петербурга. Выставка там должна была открыться 22 июня. Но транспортная компания потеряла часть груза - пропал ящик с оригиналами картин. Найти их до сих пор не получилось.

На картинах художник старается передать эмоции людей. Фото: Елена Бегма.

В родном же Ростове Елена первым делом обратилась в Музей изобразительных искусств.

- Но там мне предложили только свободные даты — февраль 2024 года, - говорит художница. - Я согласилась. И верю, что к февралю следующего года СВО закончится нашей победой и выставка уже будет не столь актуальна.

А пока ростовчанка как может старается помогать, чем умеет:

— Почти каждый день получаю письма от наших бойцов и их родных. Кого-то просто рисую, а однажды сделала эскиз памятника для родственников парня, которого не стало вместе со всем экипажем танка во время освобождения Мариуполя. Все помогают, как могут: кто-то - гуманитарную помощь везет, кто-то - сети плетет. А я вот - рисую картины.

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