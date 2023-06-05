В центре Ростова вандал изрисовал картину уличного художника

Картина была создана в рамках фестиваля уличного искусства. Фото: Дмитрий Кутепов

В центре Ростова на улице Шаумяна, недалеко от проспекта Буденновского, вандал испортил краской картину уличного художника. Так он хотел самовыразиться.

Картина, написанная на дверях гаража, простояла нетронутая немногим более месяца — она появилась там 2 мая. А уже утром 4 июня вандал ее испортил. Все его действия запечатлела камера видеонаблюдения.

При этом другая картина, написанная в пяти метрах от пострадавшей, оказалась не тронута.

На изуродованной картине изображен мужчина, стоящий рядом с ретро-автомобилем. Она появилась в рамках фестиваля уличного искусства.

Напомним, в Ростове открыли выставку картин художников из Донецкой и Луганской народных республик. На ней представлено более 30 работ.

Так выглядела картина в день ее написания. Фото: Дмитрий Кутепов

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